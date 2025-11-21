Slušaj vest

Sonja Danilović, ćerka košarkaške legende Saše Danilovića ne samo da briljira na terenu, već i mami poglede i uzdahe svih na tribinama.

Kada se na Instagramu njenog kluba pojavila nova serija fotografija, mnogi su morali dva puta da pogledaju: da li je to zaista ona mala Sonja Danilović?

Neko ko je do juče bio "dete slavnog košarkaša", danas je visoka, samouverena i zanosna odbojkaška lepotica!

Sa 188 cm visine, savršeno atletske građe i prirodne lepote, Sonja izgleda kao spoj modela i brutalne sportistkinje i ne prašta ni na terenu, a ni na fotografijama.

Floridu je već osvojila. Sonja je izabrala prestižni Univerzitet u Majamiju, gde je nakon Srbije nastavila karijeru.

Prethodno je prošla kroz Partizan, TENT, Srem, Jedinstvo iz Stare Pazove i Omladinac, ali je već sada napravila veliki iskorak selidbom u Ameriku.

Podsetimo, Danilovići su prava sportska imperija: sestra Olga osvaja tenis, brat Vuk juri košarkaški tron, a Sonja… Sonja trenutno žari i pali i teren i Instagram.