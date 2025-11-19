Slušaj vest

Najbolji kod Radničkog bio je Ivan Ćirović sa 14 poena.

Goste iz Ljubljane do pobede je predvodio Luka Marovt sa 22 poena.

Revanš utakmica će se odigrati u dvorani Tivoli u Ljubljani u četvrtak, 27. novembra od 20 časova.

Pobednik dvomeča Radnički – ACH Volej igraće u A grupi Lige šampiona sa italijanskim Trentinom, turskom Zirat bankom iz Ankare i francuskim Turom.

Poražena ekipa će takmičenje nastaviti u Kupu CEV u šesanestini finala (10. decembar i 7. januar) protiv turskog Fenerbahčea iz Istanbula.

(Beta)

