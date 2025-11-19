Slušaj vest

Još deset osoba uhapšeno je u sklopu federalne optužnice otvorene u Kaliforniji, kojom se Veding tereti da je u januaru organizovao ubistvo svedoka u Kolumbiji kako bi sprečio sopstveno izručenje Sjedinjenim Državama.

Američke vlasti sada nude do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Vedinga, koji se nalazi na FBI listi deset najtraženijih. Veruje se da živi u Meksiku pod zaštitom kartela Sinaloa, sa kojim, prema navodima istrage, blisko sarađuje u krijumčarenju velikih količina narkotika u Kanadu i SAD.

"Bili vi diler na ulici ili međunarodni narko-bos, mi dolazimo po vas. Pronaći ćemo vas i odgovaraćete za svoja krivična dela", poručila je Bondi.

Veding, poznat i pod nadimcima "El Hefe", "Državni neprijatelj" i "Džejms Konrad King", optužen je 2024. da rukovodi kartelom koji godišnje prokrijumčari oko 60 tona kokaina koristeći kamione za dugolinijski transport između Kolumbije, Meksika, južne Kalifornije i Kanade.

Prema navodima tužilaštva, Veding i njegovi saradnici su na kanadskom sajtu "The Dirty News" objavili fotografiju svedoka kako bi bio identifikovan i ubijen. Žrtva je potom praćena do restorana u Medeljinu, gde je u januaru upucana u glavu.

"Veding je ponudio nagradu za glavu žrtve, pogrešno verujući da će svedokova smrt dovesti do obustavljanja postupaka i sprečiti njegovo izručenje SAD. Prevario se", izjavio je glavni savezni tužilac južnog Kalifornijskog distrikta, Bil Esajli.

SAD nude i do dva miliona dolara nagrade za informacije o drugim osobama umešanim u ubistvo svedoka.

(Beta)