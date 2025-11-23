Na terenu je beskompromisna, a van njega prava sportska dama koja plenii elegancijom.
Ostali sportovi
Ona je najlepša srpska odbojkašica: Blista više nego ikada! (GALERIJA)
Katarina Lazović važi za jednu od najlepših srpskih odbojkašica, a od kada se udala za košarkaša Nemanju Dangubića, jednostavno blista. Pogledajte neka od njenih najlepših izdanja:
Katarina Lazović Dangubić Foto: Screenshor Instagram/lazaaa7, Printscreen / Instagram / ivanamaksimovic, Screenshor Instagram/lazaaa7, Printskrin/Instagram
