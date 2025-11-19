Slušaj vest

Vaterpolisti Radničkog pobedili su večeras na gostujućem terenu u Budimpešti domaći Vašaš 15:13 (4:3, 4:3, 5:4, 2:3), u četvrtom kolu Grupe A Lige šampiona.

1/3 Vidi galeriju Boris Vapenski, VK Radnički Kragujevac Foto: VK Radnički Kragujevac

Radnički su predvodili Angelos Vlahopulos sa pet i Andrija Prlainović sa četiri gola.

Najefikasniji kod Vašaša bio je Bence Batori sa pet pogodaka.

Radnički je treći sa dve pobede i dva poraza, a Vašaš je na četvrtom mestu sa sva četiri poraza.

U sledećem kolu, Radnički će u Kragujevcu dočekati Mladost, dok će Vašaš u Atini gostovati Olimpijakosu.

U Grupi B, vaterpolisti Novog Beograda poraženi su na gostujućem terenu od Pro Reka 9:13 (2:3, 3:3, 2:5, 2:2).

Najefikasniji kod Novog Beograda bili su Nikola Lukić, Miroslav Perković i Miloš Ćuk sa po dva pogotka.

Kod Pro Reka se izdvojio Alvaro Grandos Ortega sa tri gola.

Novi Beograd je treći sa dve pobede i dva poraza, a Pro Reko je prvi sa sve četiri pobede.

U narednom kolu, Novi Beograd će dočekati Jadran iz Splita, dok će Pro Reko gostovati Jadranu iz Herceg Novog.