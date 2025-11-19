LIGA ŠAMPIONA: Radnički pobedio Vašaš, Novi Beograd poražen od Pro Reka
Vaterpolisti Radničkog pobedili su večeras na gostujućem terenu u Budimpešti domaći Vašaš 15:13 (4:3, 4:3, 5:4, 2:3), u četvrtom kolu Grupe A Lige šampiona.
Radnički su predvodili Angelos Vlahopulos sa pet i Andrija Prlainović sa četiri gola.
Najefikasniji kod Vašaša bio je Bence Batori sa pet pogodaka.
Radnički je treći sa dve pobede i dva poraza, a Vašaš je na četvrtom mestu sa sva četiri poraza.
U sledećem kolu, Radnički će u Kragujevcu dočekati Mladost, dok će Vašaš u Atini gostovati Olimpijakosu.
U Grupi B, vaterpolisti Novog Beograda poraženi su na gostujućem terenu od Pro Reka 9:13 (2:3, 3:3, 2:5, 2:2).
Najefikasniji kod Novog Beograda bili su Nikola Lukić, Miroslav Perković i Miloš Ćuk sa po dva pogotka.
Kod Pro Reka se izdvojio Alvaro Grandos Ortega sa tri gola.
Novi Beograd je treći sa dve pobede i dva poraza, a Pro Reko je prvi sa sve četiri pobede.
U narednom kolu, Novi Beograd će dočekati Jadran iz Splita, dok će Pro Reko gostovati Jadranu iz Herceg Novog.