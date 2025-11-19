Slušaj vest

Odbojkaši Karađorđa plasirali su se večeras u šesnaestinu finala Kupa izazivača, pošto su na gostujućem terenu u Novom Mestu u revanš meču pobedili Krku 3:0 (25:27, 28:26, 25:22).

 U prvom meču, odigranom u Topoli, Karađorđe je pobedio Krku 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 19:25, 15:4).

Karađorđe su do pobede predvodili Aleksandar Gmitrović sa 19 i Aldin Oković sa 17 poena.

Najbolji kod Krke bili su Matic Rojnik sa 14, Danijel Koncilja sa 13 i Luka Lindič sa 12 poena.

Karađorđe će u šesnaestini finala Kupa izazivača igrati protiv ukrajinskog Horodoka (10. decembar i 7. januar).

