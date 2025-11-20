Slušaj vest

Bivši vozač Ferarija Felipe Masa može da nastavi deo svoje tužbe zbog skandala "Krešgejt" (Crashgate) u trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura 2008. godine, ali je Viši sud u Londonu danas odbacio druge elemente njegovog slučaja, što znači da Brazilac ne može da traži šampionsku titulu iz te sezone.

U sudskoj presudi navodi se da Masa može da pokuša da dobije naknadu u vezi sa kontroverznim dešavanjima u Singapuru, ali je odbijen njegov zahtev za proglašenje za šampiona, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Masa je podneo tužbu protiv bivšeg prvog čoveka Formule 1 Bernija Eklstona i bivše uprave takmičenja zbog navodne zavere zbog koje, kako je rekao, nije osvojio titulu, koju je osvojio tadašnji vozač Meklarena Luis Hamilton.

U incidentu koji je poznat kao "Krešgejt", tadašnji vozač Renoa Nelson Pike mlađi namerno je izazvao udes u 14. krugu trke za Veliku nagradu Singapura kako bi na stazu izašlo vozilo bezbednosti, što je omogućilo njegovom timskom kolegi Fernandu Alonsu da pobedi.

Hamilton je završio kao treći, a Masa ;koji je uoči izlaska vozila bezbednosti vodio u trci, završio je na 13. mestu i nije uspeo da osvoji nijedan bod. U konfuziji koja je nastala zbog incidenta, ;Masa ;je prerano napustio boks i krenuo je sa pričvršćenim crevom za gorivo na bolidu, oborio je člana svog tima i izašao je na put drugom automobilu.

Reno je priznao naredbu 2009. godine, ali ;Formula ;1 ;nije poništila rezultate trke.

Eklston, koji je bio prvi čovek ;Formule ;1 ;četiri decenije sve do 2017. godine, u intervjuu 2023. godine tvrdio je da su čelnici tog sporta bili svesni zataškavanja pre nego što se završila sezona 2008. Međutim, bivši prvi čovek ;Formule ;1 ;je posle toga rekao da se ne seća da je dao taj intervju.

Masa je u tužbi naveo da je Eklston znao da je sudar bio nameran i da ni on ni Međunarodna automobilska federacija (FIA) nisu istražili slučaj. On je tražio 64 miliona funti odštete.

Na saslušanju u oktobru Eklston i FA su pokušali da izdejstvuju odbacivanje slučaja, rekavši da je ;Masa ;loše nastupio u trci u Singapuru, što je na kraju dovelo do toga da ne osvoji titulu i istakli da je tužba podneta prekasno.

Sudija Džej je u presudi naveo da dozvoljava da se stvar nastavi i da Masa "ima realne izglede da dokaže svoj slučaj za nadoknadu štete".

Odbacio je tvrdnju tuženih da je slučaj prekasno iznet pred sud, pošto je Masa tek 2023. godine otkrio činjenice koje bi pomogle njegovom slučaju, kada je Eklston dao intervju.

"Međutim, dozvoliti da se element proglašenja šampiona u Masinom slučaju nastavi po mom mišljenju je preblizu kršenja prava FIA da sama upravlja svojim poslovima. Gospodin Masa nema pravo da traži deklaratornu zaštitu iz razloga ugleda ili publiciteta", rekao je on.

"Sadašnji zahtev naravno ne može da prepravi ishod šampionata vozača 2008. godine, ali ako bi se odobrila deklarativna pravna zaštita u skladu sa traženim, tako bi gospodin Masa predstavio svoju pobedu svetu i tako bi je javnost doživela", naveo je sudija.

Masa je pozdravio presudu, rekavši da je ovo "veliki dan za njega, za pravdu i sve koji vole Formulu 1" i ponovio da mu je sudar "ukrao titulu".

FIA je ukazala na elemente Masine tužbe koji su odbačeni i navela da, iako se stvar može nastaviti, "to je bilo na znatno suženim osnovama"