Vaterpolisti Šapca slavili su kao gosti protiv Steaue u Bukureštu (8:7), u meču četvrtog kola Evrokupa.

Šapčani su sve do pred kraj treće četvrtine bili u zaostatku, ali su susret rešili serijom od 4:1.

Pobedonosni gol postigao je Nemanja Stanojević, na oko tri minuta pre kraja meča.

Stanojević je dvaput pogađao mrežu rumunskog tima, a isto su činili Ognjen Stojanović i Andrej Barać.

Na drugoj strani, najefikasniji bio je Vlad-Luka Georgesku sa tri pogotka.

Šabac je drugi u grupi sa devet bodova, koliko ima i vodeća Savona, koja dočekuje Špandau (3). Steaua je bez bodova.

U sledećem kolu, Šabac će dočekati Savonu, a Steaua će gostovati Špandauu.

