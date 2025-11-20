Slušaj vest

Odbojkaši Crvene zvezde plasirali su se večeras u šesnaestinu finala Kupa izazivača, pošto su u revanš utakmici prvog kola u Beogradu pobedili hrvatsku Ribolu iz Kaštel Starog 3:0 u setovima (25:18, 25:20, 26:24).

1/4 Vidi galeriju Odbojkaši Zvezde šampioni Srbije! Foto: Beta

Zvezdu su predvodili Alija Bekrić i Milan Krstić sa po 14 poena, dok je 12 poena dodao Ahmed Omar.

U hrvatskoj ekipi najefikasniji je bio Vilijam Anderson sa 16 poena, a Ante Kulušić postigao je 10.

U prvoj utakmici u Kaštel Starom, Zvezda je pobedila Ribolu 3:2 (30:32, 23:25, 25:16, 25:21, 15:13).

Crvena zvezda će u šesnaestini finala Kupa izazivača igrati protiv Mladosti iz Zagreba, a utakmice su na programu 10. decembra i 7. januara.