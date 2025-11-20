Mađarska pobedila Srbiju.
PORAZ RUKOMETAŠICA SRBIJE! Provera pred Svetsko prvenstvo!
Rukometašice Srbije poražene su od Mađarske (29:25), u prvom kolu turnira "Četiri nacije" u Bergenu.
Mađarice su od samog početka maltene imale vođstvo, koje je u prvom poluvremenu išlo do +6.
Srbija - Slovenija, rukometašice Foto: @starsport
Srbija je uzvratila u nastavku, dobila taj period sa 15:14, ali sve što je mogla bilo je da priđe rivalu na dva gola zaostatka.
Srbija će u subotu igrati od 14.00 protiv Španije, a onda u nedelju od 16.45 protiv domaćina Norveške.
Krajem meseca Srbiju očekuje nastup na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj i Holandiji.
Naš tim će u Štutgartu igrati u grupi sa Urugvajem (26. novembar, 20.30), Islandom (28. novembar, 20.30) i Nemačkom (30. novembar, 18.00).
