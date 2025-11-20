Slušaj vest

Rukometašice Srbije poražene su od Mađarske (29:25), u prvom kolu turnira "Četiri nacije" u Bergenu.

Mađarice su od samog početka maltene imale vođstvo, koje je u prvom poluvremenu išlo do +6.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Slovenija, rukometašice Foto: @starsport

Srbija je uzvratila u nastavku, dobila taj period sa 15:14, ali sve što je mogla bilo je da priđe rivalu na dva gola zaostatka.

Srbija će u subotu igrati od 14.00 protiv Španije, a onda u nedelju od 16.45 protiv domaćina Norveške.

Krajem meseca Srbiju očekuje nastup na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj i Holandiji.

Naš tim će u Štutgartu igrati u grupi sa Urugvajem (26. novembar, 20.30), Islandom (28. novembar, 20.30) i Nemačkom (30. novembar, 18.00).

BONUS VIDEO: