Slušaj vest

Roni O`Saliven najbolji je igrač snukera na svetu. Sedmostruki šampion sveta. Ali...

Na profesionalnom planu Roniju O`Salivenu ide savršeno, međutim problemi iz privatnog života ga proganjaju. I nikako da ih reši.

Roni O`Saliven na snuker turniru Foto: Richard Sellers, PA Images / Alamy / Profimedia

Bolan odnos oca i ćerke

Nedavno je snukeraš iz Engleske irsko-italijanskog porekla Roni O'Saliven (50) otkrio je da želi da popravi narušeni odnos sa svojom najstarijom ćerkom Tejlor En Magnus (23). Njih dvoje godinama su razdvojeni, a ćerka se ne libi da kritikuje oca u medijima. Sedmerostruki svetski prvak u snukeru i po mnogima najbolji igrač u istoriji ovog sporta priznao je da je potrebno obnoviti njihov odnos, iako nije siguran hoće li pomirenje biti moguće.

Roni O'Saliven i Tejlor En Magnus sreli su se svega 12 puta u životu! Čak i u tim retkim prilikama Roni je optuživao ćerku da ga je tretirala kao bankomat.

- Učila sam iz njegovih grešaka i znam šta je zapravo važno. Zahvalna sam mu na tome. To je jedina vredna stvar koju mi je ikada dao. Nemam njegove milione, ali mojoj ćerki nikada neće nedostajati pažnja, kao meni dok sam bila mala. Odrastaće uz moju ljubav i zbog toga će biti bogatija. Iz ličnog iskustva znam da se ljubav novcem ne može kupiti - kazala je ozlojeđena ćerka i dodala:

- Nažalost, mislim da mene moj tata nikada nije razumeo. Zarobljen je u svetu u kojem misli da ga ljudi žele samo zbog novca. Čak i ja. Iako sam želela samo da imam tatu.

Tejlor En Magnus najstarija ćerka Ronija O Salivena Foto: Printskrin

Unuku još nije upoznao

Tejlor En Magnus rođena je 1996. godine iz Ronijeve veze sa Sali Magnus. Narušeni odnosi između ćerke i oca traju već godinama, a Tejlor En oštro kritikuje oca u svojim intervjuima, tvrdeći da nije sposoban da bude roditelj. Ono što je posebno bolno, a istina je, da Roni O'Saliven nikada nije upoznao svoju unuku Zaru En, koja ima 21 mesec.

- On možda jeste svetski šampion za neke, ali za mene nije dostojan da ga nazovem "tatom", a kamoli "dedom". Imati stvarno lošeg roditelja poput njega pokazalo mi je šta je u životu važno. On nije deo mog života. Ne bih želela da neko takav bude blizu mene i mog deteta. Poslednji put sam ga videla kada sam imala 17 ili 18 godina - bila je oštra Tejlor En Magnus i dodala:

- Zara En će odrasti nikad ne znajući ko je on. Dao je toliko obećanja, ali ono što govori i radi toliko je različito.

Tejlor-En radi kao vozač Ubera (vrsta taksija op.a.) sa skraćenim radnim vremenom kako bi izdržavala Zaru-En i svog partnera Najana Čoudhurija (24).

1/9 Vidi galeriju Roni O'Saliven Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Roni veruje u pomirenje

Roni O'Saliven mirno podnosi kritike od strane svoje najstarije ćerke. U mladosti je imao oybiljne probleme sa drogom i alkoholom o čemu se nije stideo javno da priča. U razgovoru za "Tajms" o odnosu sa svojom ćerkom je rekao:

- Nadam se da sve to neće biti trajno. Mislim da moram da napravimn neki korak kako bih sve to popravio. Ne znam kako će se sve rešiti, ali možda se jednog dana samo posloži. Ko zna?

Za razliku od problema koje ima u odnosu sa najstarijom ćerkom, Roni O'Saliven uživa u bliskim odnosima sa mlađom decom iz veze sa Džo Lengli. Dosta vremena provodi sa mlađom ćerkom 19-godišnjom Lili, koju opisuje je kao "opuštenu i smirenu" osobu. Takođe, i njegov 18-godišnji sin Roni Džunior ima skladan odnos sa ocem. Roni je poslednjih godina u vezi sa glumicom Lajlom Rouas.

Roni O'Saliven nedavno je odlučio da se iz Londona preseli u Dubai, a sa njim je krenula i porodica.

Roni O`Saliven sa partnerkom Lajlom Rouas Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Preseljenje iz Londona u Dubai



- Moja porodica i deca žele samo da budem srećan. U Velikoj Britaniji nisam mogao ništa da uradim. Najveći trenutak mog dana bio je da odem u Stratford Vestfild na čaj. Radim mnogo na Bliskom istoku i u Kini, i nikada nisam uspeo da savldam džet-leg. Bilo je teško. Ovde u Dubaiju nema mnogo stvari da se rade, kao što i nema mnogo stolova za snuker. Nismo došli ovde zbog luksuznog života. Volim jednostavnost, a i klima je odlična - objasnio je Roni O'Saliven.

Najbolji snukeraš na svetu potvrdio je da će krajem aprila i početkom maja naredne godine krenuti u lov na rekordnu osmu titulu šampiona sveta, na najprestižnijem turniru u Šefildu. Na bankovnom računu, samo od nagrada na turnirima Roni O'Saliven ima više od 12.500.000 miliona evra.