Šarl Lekler vozač Formula 1 tima Ferari na trci u Brazilu

Slušaj vest

Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je najbrži na današnjem prvom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Las Vegasa, dok je Lando Noris iz Meklarena bio najbrži na drugom treningu.

Lekler je ostvario rezultat od 1:34,802 minuta i bio je brži 0,166 sekundi od vozača Vilijamsa Aleksandra Albona.

Vozač Red Bula Juki Cunoda zauzeo je treće mesto, a njegov timski kolega aktuelni šampion Maks Verstapen bio je četvrti.

Peto mesto zauzeo je Karlos Sainc iz Vilijamsa, dok su vozači Meklarena Lando Noris i Oskar Pjastri bili šesti odnosno osmi.

Vozači Mercedesa Džordž Rasel i Kimi Antoneli zauzeli su deveto i 10. mesto, dok je sedmostruki svetski šampion iz Ferarija Luis Hamilton bio 11.

U drugom treningu, koji je prekinut zbog labavog poklopca šahta, najbrži je bio Noris sa 1:33,602 minuta.

Drugi je bio Antoneli sa 0,029 sekundi zaostatka, a treći Lekler sa 0,161 sekundom zaostatka.

Rasel je bio sedmi, Verstapen deveti, Hamilton je zauzeo 10, a Pjastri 14. mesto.

Treći trening na programu je noćas od 1.30 po srednjoevropskom vremenu, a kvalifikacije se voze od 5 časova.

Trka za Veliku nagradu Las Vegasa na programu je u nedelju u 5 časova.

Tri trke pre kraja šampionata Noris je prvi u generalnom plasmanu sa 24 boda više od timskog kolege Pjastrija i 49 više od Verstapena.

Beta