Slušaj vest

Sve je spremno za ovogodišnju “Ligu šampiona 2024 miks tim” elitno klupsko takmičenje koje će okupiti trenutno najbolje timove Starog kontinenta. U hali “Aleksandar Nikolić” u subotu 22.11. od 10 30 časova na tatami će stupiti najbolji džudisti 12 evropskih klubova. Aktuelni prvaci, francuski PSŽ kao i domaćini i vicešampioni najjačeg klupskog nadmetanja, beogradska Crvena zvezda kao i ostala slavna imena kada su ekipna džudo takmičenja u pitanju, trofejni TSV Abensberg iz Nemačke, turski Galatasaraj, gruzijski Golden Gori, Sporting iz Lisabona, ruska Lokomotiva…..

1/11 Vidi galeriju Džudo klub Crvena zvezda Foto: DŽK Crvena Zvezda

Do početka ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona ostalo je još 24 časa a domaćini ističu da je sve spremno za džudo spektakl u Hali “Aleksandar Nikolić”. Imajući u vidu da su dobili odlične ocene za organizaciju istog takmičenja koje je u srpskoj prestonici održano pre dve godine, ne sumnjamo da će i ove sezone, organizacija poverena Džudo savezu Srbije i Džudo klubu Crvena zvezda biti na vrhunskom nivou.

O predstojećem takmičenju na kome su crveno beli džudisti osvojili rekordan broj odličja, čak tri bronze i tri srebra, Stojan Vujko, predsednik UO trofejnog kluba iz Ljutice Bogdana kaže:

- Rezultati koje smo ostvarili do sada u posljednjih šest godina, tri bronzane i tri srebrne medalje daju nam potrebno samopouzdanje i optimizam. Liga šampiona i klubovi koji u njoj učestvuju okupljaju najbolje džudiste na svetu. Dolazi nam aktelni šampion Evrope, Paris Saint-Germain u svom najboljem sastavu, Golden Gori iz Gruzije, Galatasaraj, Sporting Lisabon, ukupno 12 timova. Ono što je važno napomenuti je da se Liga šampiona sada odrržava u novom formatu miks timu, gde se svaki tim takmiči sa šest takmičara, od toga tri muškarca i tri žene. Zvezdin tim se već takmičio u miks timu u Monpeljeu i osvojili smo zvanje vicešampiona - rekao je Stojan Vujko.

Da su Zvezdini džudisti u odličnoj formi pokazali su rezultati ostvareni na Gran priju u Zagrebu proteklog vikenda.

- Kao što ste mogli da vidite u odličnoj smo formi, na Gran priju u Zagrebu, Džudo savez Srbije je osvojio četiri medalje, od čega su Zvezdini prvotimci oko vrata stavili čak tri. To znači da smo u punoj formi. Svakako da je Liga šampiona veliki događaj za džudo sport međutim nije prvi put da su Džudo savez Srbije i Džudo klub Crvena zvezda domaćini. Setimo se da smo 2023. u Areni imali više od 10 000 gledalaca i to u sjajnoj atmosferi. To nam je bila prva organizacija i zaista smo se dobro pokazali. Sad na to sama organizacija ide mnogo lakše rekao je Stojan Vujko, predsednik UO DŽK Crvena zvezda.

Stojan Vujko ističe da je kao potpredsednik DŽS Srbije ponosan na činjenicu da je na svim džudo takmičenjima odlična atmosfera.

- Upravo tih 10 000 gledalaca koji su posmatrali Ligu šampiona 2023. nije iznenađenje jer džudo u Srbiji u poslednjim godinama doživljava pravi bum. Sve više i više dece trenira džudo, prave se odlične rezultati i zahvaljujući tome naše hale su pune. Džudo savez Srbije ima odličan, visok rejting u okviru Evropske džudo unije, i u Međunarodnoj džudo federaciji, ne samo kao organizator već i zbog rezultata koje naši takmičari postižu na kadetskom, juniorskom i seniorskom nivou što znači da imamo budućnost, imamo na koga da računamo - rekao je Stojan Vujko, potpredsednik Džudo saveza Srbije.

Svi ljubitelji džudoa i poštovaoci vrhunskog sporta svakako će u subotu ispuniti dvoranu “Aleksandar Nikolić”.