Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su na gostovanju ekipu Partizana sa 17:10 (6:3, 3:4, 5:2, 3:1), u utakmici sedmog kola Regionalne lige.
KRAGUJEVČANI OPET OPRAVDALI ULOGU FAVORITA: Radnički potopio Partizan
Najbolji učinak u pobedničkoj ekipi imao je Valiko Dadvani sa tri gola, dok su po dva pogotka postigli Nikola Dedović, Sava Ranđelović i Boris Vapenski.
U ekipi Partizana bolji od ostalih je bio Vuk Anđelić sa tri pogotka, a po dva gola su upisali Miljan Đokanović i Luiđi Canepa.
Radnički je za trenutak preuzeo prvo mesto u Regionalnoj ligi sa 16 bodova, dok je Partizan na poslednjem, osmom mestu, bez bodova.
Regionalna liga se nastavlja krajem januara. Radnički u sledećem kolu gostuje ekipi Budućnosti u Podgorici, a Partizan dočekuje Jadran iz Herceg Novog.
(Beta)
