Najbolji učinak u pobedničkoj ekipi imao je Valiko Dadvani sa tri gola, dok su po dva pogotka postigli Nikola Dedović, Sava Ranđelović i Boris Vapenski.

U ekipi Partizana bolji od ostalih je bio Vuk Anđelić sa tri pogotka, a po dva gola su upisali Miljan Đokanović i Luiđi Canepa.

Radnički je za trenutak preuzeo prvo mesto u Regionalnoj ligi sa 16 bodova, dok je Partizan na poslednjem, osmom mestu, bez bodova.

Regionalna liga se nastavlja krajem januara. Radnički u sledećem kolu gostuje ekipi Budućnosti u Podgorici, a Partizan dočekuje Jadran iz Herceg Novog.

