Žalba Datunašvilija na odluku Međunarodne agencije za testiranje je odbijena od strane Suda za sportsku arbitražu.

Podsetimo, dva meseca pre Igara, Datunašvili je manipulisao sa davanjem urina na kontrolu.

Pored toga prekršaja, navodi se i da je Datunašvili lažirao razloge za propuštanje doping kontrole tokom 2022. godine.

Njegova bronza otići će u ruke hrvatskom rvaču Ivanu Hukleku, kojeg je Datunašvili upravo savladao u borbi za treće mesto, u kategoriji do 87 kilograma.

Datunašvili je, dakle, suspendovan na pet godina, a pored olimpijske medalje, biće mu oduzeta i zlata sa svetskig prvenstava 2021. i 2022. godine.

