Slušaj vest

Žalba Datunašvilija na odluku Međunarodne agencije za testiranje je odbijena od strane Suda za sportsku arbitražu.

Podsetimo, dva meseca pre Igara, Datunašvili je manipulisao sa davanjem urina na kontrolu.

Pored toga prekršaja, navodi se i da je Datunašvili lažirao razloge za propuštanje doping kontrole tokom 2022. godine.

Njegova bronza otići će u ruke hrvatskom rvaču Ivanu Hukleku, kojeg je Datunašvili upravo savladao u borbi za treće mesto, u kategoriji do 87 kilograma.

Datunašvili je, dakle, suspendovan na pet godina, a pored olimpijske medalje, biće mu oduzeta i zlata sa svetskig prvenstava 2021. i 2022. godine.

Zurabi Datunašvili na Olimpijskim igrama u Tokiju Foto: JACK GUEZ / AFP / Profimedia

Ne propustiteOstali sportoviKRAGUJEVČANI OPET OPRAVDALI ULOGU FAVORITA: Radnički potopio Partizan
profimedia0834539217.jpg
Ostali sportoviFORMULA 1: Lekler i Noris najbrži na prva dva treninga u Las Vegasu
Šarl Lekler vozač Formula 1 tima Ferari na trci u Brazilu
Ostali sportoviBRUTALNA! Ćerka srpske legende izrasla u pravu lepoticu: Sonja Danilović kakvu do sada niste videli, nećete je prepoznati! (FOTO)
Sonja Danilović
Ostali sportoviPORAZ RUKOMETAŠICA SRBIJE! Provera pred Svetsko prvenstvo!
serbia-czechia-63281.JPG

Grobari skandiraju Žocu Izvor: Kurir