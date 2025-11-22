Slušaj vest

Aktuelni šampion Bundeslige, berlinski Fihse, objavio je da im je iz klupskih prostorija nestao, ni manje ni više, pehar namenjen prvaku države.

Tim koji je prošle sezone ispisao istoriju osvajanjem prve titule, predvođen najboljim rukometašem planete Matijasom Gidselom, kao i srpskim reprezentativcima Dejanom Milosavljevim i Mijajlom Marsenićem, našao se u centru skandala.

Klub iz hale „Maks Šmeling“ oglasio se kratkim saopštenjem i potvrdio da je trofej ukraden, što je odmah podiglo veliku prašinu u sportskim krugovima.

"Trofej šampiona Nemačke je ukraden iz prostorija Fihse Berlina ove sedmice. Klub može da potvrdi medijske navode o tome. Kako je istraga u toku, neće biti novih informacija od strane kluba u ovom momentu", stoji u saopštenju kluba.