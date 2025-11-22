Slušaj vest

Aktuelni šampion Bundeslige, berlinski Fihse, objavio je da im je iz klupskih prostorija nestao, ni manje ni više, pehar namenjen prvaku države.

Tim koji je prošle sezone ispisao istoriju osvajanjem prve titule, predvođen najboljim rukometašem planete Matijasom Gidselom, kao i srpskim reprezentativcima Dejanom Milosavljevim i Mijajlom Marsenićem, našao se u centru skandala.

Mijajlo Marsenić Foto: Latvian Handball Federation, RSS, Starsport©

Klub iz hale „Maks Šmeling“ oglasio se kratkim saopštenjem i potvrdio da je trofej ukraden, što je odmah podiglo veliku prašinu u sportskim krugovima.

"Trofej šampiona Nemačke je ukraden iz prostorija Fihse Berlina ove sedmice. Klub može da potvrdi medijske navode o tome. Kako je istraga u toku, neće biti novih informacija od strane kluba u ovom momentu", stoji u saopštenju kluba.

Ne propustiteOstali sportoviPARTIZAN STAO U DRUGOM POLUVREMENU: Crno-beli rukometaši poraženi u Španiji!
Partizan - Vojvodina_ 0056.jpg
Ostali sportoviRukometaši Partizana sreli Paunovića: Selektor fudbalera imao posebnu poruku za crno-bele (foto)
rk.partizan_3767994765749840513.jpg
Ostali sportoviUŽAS U KOMŠILUKU! Direktor kluba preminuo tokom utakmice! Velika tragedija potresla region!
Ivan Doboži.jpg
Ostali sportoviPARTIZAN SLAVIO U DERBIJU PRVENSTVA: Crno-beli rukometaši zgromili Vojvodinu fenomenalnom igrom
Partizan - Vojvodina_ 0056.jpg

Island i Španija izbacili Srbiju sa Svetskog prvenstva Izvor: Youtube/IHF Competitions