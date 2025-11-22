Slušaj vest

"Kažu da nije ista emocija kao kada osvojite medalju na samom takmičenju i stojite na postolju, ali ja sam svejedno srećan", rekao je 29-godišnji Huklek, prenela je Hina.

Sud za sportsku arbitražu (CAS) u petak je saopštio da je odbio žalbu reprezentativca Srbije Zuraba Datunašvilija, koji je diskvalifikovan zbog kršenja doping pravila. Datunašvili je u borbi za bronzu u kategoriji do 87 kilograma pobedio Hukleka, kome je sada pripala medalja.

CAS je prošle godine suspendovao Datunašvilija na pet godina i izbrisao njegove rezultate od maja 2021. do aprila 2023. godine.

1/7 Vidi galeriju Ivan Huklek Foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

"I pre ove odluke u planu je bilo da se takmičim do sledećih Olimpijskih igara u Los Anđelesu. I dalje sam motivisan, samo da bude zdravlja", naveo je Huklek.

On je početkom seniorske karijere osvojio srebrne medalje na svetskom i evropskom prvenstvu za rvače uzrasta do 23 godine.

Rvanje je postalo 11. sport u kome je Hrvatska osvojila olimpijske medalje, nakon tenisa, košarke, rukometa, vaterpola, dizanja tegova, veslanja, plivanja, streljaštva, gimnastike, tekvondoa, atletike, jedrenja, boksa i džudoa.

Kurir sport / Beta