Rukometaši Vojvodine nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala EHF Evrokupa, pošto su u revanš utakmici šesnaestine finala, na gostujućem terenu posle sedmeraca izgubili od Celja 32:37, nakon što su u regularnom delu utakmice bili poraženi 32:34.
VOJVODINA ELIMINISANA IZ EHF KUPOVA: Novosađani poraženi od Celja posle produžetaka
Vojvodina je u prvoj utakmici, u Novom Sadu pobedila 34:32, pa je u dvomeču izgubila ukupnim rezultatom 66:69.
Najefikasniji u ekipi Vojvodine u revanš utakmici bili su Vukašin Vorkapić i Stefan Dodić sa po sedam pogodaka.
U ekipi Celja najefikasniji su bili Aljuš Anžič i Uroš Milićević sa po sedam golova.
(Beta)
