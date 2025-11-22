Slušaj vest

Vojvodina je u prvoj utakmici, u Novom Sadu pobedila 34:32, pa je u dvomeču izgubila ukupnim rezultatom 66:69.

Najefikasniji u ekipi Vojvodine u revanš utakmici bili su Vukašin Vorkapić i Stefan Dodić sa po sedam pogodaka.

U ekipi Celja najefikasniji su bili Aljuš Anžič i Uroš Milićević sa po sedam golova.

(Beta)

Gol Andree Lekić i slavlje rukometašica Srbije Izvor: RTS 2