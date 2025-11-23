Slušaj vest

Verstapen je na uličnoj stazi u Las Vegasu slavio i u premijernom izdanju, 2023. godine.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris, koji tako ostaje vodeći u generalnom plasmanu, dok je treće mesto pripalo prošlogodišnjem pobedniku u Las Vegasu - Džordžu Raselu iz Mercedesa.

Četvrto mesto zauzeo je Oskar Pjastri iz Meklarena, peti je trku završio Andrea Kimi Antoneli iz Mercedesa, a šesto mesto pripalo je vozaču Ferarija Šarlu Lekleru.

Bodove su osvojili i Karlos Sainc iz Vilijamsa, Isak Hadžar iz Rejsing bulsa, vozač Zaubera Niko Hulkenberg i Luis Hamilton iz Ferarija.

U generalnom plasmanu vodi Noris sa 408 bodova, drugi je Pjastri sa 378 bodova, dok Verstapen na trećoj poziciji ima 366 bodova.

Sa pol pozicije trku je počeo Noris, dok je sa druge pozicije krenuo Verstapen.

U drugom startnom redu našli su se Sainc i Rasel, sa petog mesta trku je počeo Pjastri, šesti je na startu bio Lijam Loson (Rejsing buls), a u prvih 10 trku su krenuli i Fernando Alonso (Aston Martin), Hadžar, Lekler i Pjer Gasli iz Alpina.

Svi vodeći vozači za start ulične trke u Las Vegasu odlučili su se za srednje tvrde gume.

Posle loših kvalifikacija sa začelja je trku započeo Hamilton, dok je iz pit lejna krenuo vozač Red Bula Juki Cunoda.

Noris se na samom početku za trenutak odbranio od napada Verstapena, ali je otišao preširoko, izašao sa staze i omogućio Holanđaninu da preuzme prvo mesto.

Ubrzo je usledio uspešan napad Rasela nad Norisom za drugo mesto.

Start trke doneo je i nekoliko incidenata, poput kontakta između Pjastrija i Losona, posle kojeg je vozač Meklarena pao na sedmo mesto, dok su Hadžar i Loson zauzeli petu i šestu poziciju.

Na začelju, vozač Zaubera Gabrijel Bortoleto udario je u bolid Lensa Strola iz Aston Martina, posle čega je Kanađanin morao da se povuče iz trke.

Veliku gužvu na startu iskoristio je Hamilton, koji se na tvrdim gumama probio na 12. mesto.

Najveći napredak ostvario je vozač Hasa Oliver Berman, koji je sa 14. startnog mesta došao do osme pozicije, dok je Alonso sa sedmog mesta pao na 10. Među vodećima, na četvrtom mestu našao se Sainc.

Loson je u drugom krugu imao tehnički problem, zbog čega je pao na začelje, a u istom krugu zbog delova na stazi uvedeno je virtuelno vozilo bezbednosti, koje je na snazi bilo naredna dva kruga.

U četvrtom krugu viđeno je drugo odustajanje, a iz trke se povukao Bortoleto.

Rasel je u šestom krugu smanjio zaostatak na ispod jedne sekunde u odnosu na Verstapena, ali je vozač Red Bula bez većih problema sačuvao prvo mesto.

U istom krugu Lekler je obišao Bermana i preuzeo sedmo mesto, a Monačanin je zatim u 12. krugu sa spoljne strane uspešno napao i Pjastrija za šestu poziciju.

Dva kruga kasnije Lekler je stigao do pete pozicije, dok se u isto vreme vodila velika borba za 12. mesto između Hamiltona i Aleksandera Albona iz Vilijamsa.

Došlo je i do kontakta između Hamiltona i Albona, posle čega je bez prednjeg krila ostao vozač Vilijamsa, koji je pao na poslednje mesto, a ubrzo je zbog delova na stazi uvedeno virtuelno vozilo bezbednosti.

Direkcija trke odlučila se da zbog ovog incidenta kazni Albona sa dodatnih pet sekundi, a istu kaznu je zbog prebrzog starta trke dobio Antoneli, koji je u tom trenutku bio na 13. mestu.

Od vodećih vozača prvi je na zamenu guma otišao Rasel u 18. krugu. U 22. krugu u boks je otišao Pjastri, a krug kasnije i Noris, kojem je ovo bila 150. trka u karijeri.

Noris kasnijim stajanjem nije uspeo da nadoknadi zaostatak u odnosu na Rasela, pa je vozač Mercedesa posle zamena guma ostao na drugom mestu.

U 25. krugu u boks je otišao Lekler, vrativši se iza Pjastrija, dok je krug kasnije na zamenu guma otišao i vodeći Verstapen.

Holanđanin je u boksu ostao nešto duže (tri sekunde), ali se bez većih problema na stazu vratio kao prvi.

U 30. krugu na obaveznu promenu guma otišao je i Hamilton, koji je prešao na srednje tvrde gume, vrativši se na 10. mesto ispred Alonsa i Bermana.

Među vodećima Noris je vozio najbrže krugove, što mu je omogućilo da u 33. krugu smanji razliku na ispod jedne sekunde u odnosu na Rasela.

Krug kasnije Noris je uspešno napao Rasela sa spoljne strane, čime je preuzeo drugo mesto.

Norisov zadatak u poslednjih 15 krugova bio je da smanji pet sekundi zaostatka u odnosu na Verstapena i pokuša da u Las Vegasu zabeleži treći uzastopni trijumf u sezoni.

Verstapen je već u narednim krugovima ubrzao i povećao razliku u odnosu na Norisa, čime je odgovorio ekipi Meklarena na najavljenu borbu za pobedu.

U 37. krugu iz trke se zbog tehničkih problema povukao Albon.

Naredni krugovi doneli su borbu od četvrtog do šestog mesta. Antoneli je zbog ranog prvog stajanja u boksu došao do četvrte pozicije, dok su se iza njega našli Pjastri i Lekler.

Antoneli je sve do kraja trke uspeo da zadrži Pjastrija i Leklera, ali je zbog kazne od pet sekundi trku završio iza vozača Meklarena.

Probleme sa bolidom u poslednja dva kruga imao je Noris, koji je zaostao preko 20 sekundi za Verstapenom, ali je uspeo da zadrži tri sekunde prednosti u odnosu na Rasela.

Šampionat se nastavlja za sedam dana trkom za Veliku nagradu Katara. U Kataru će se pored glavne trke u subotu voziti i sprint.