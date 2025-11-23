Slušaj vest

Noris i Pjastri su trku završili na drugom, odnosno četvrtom mestu, a diskvalifikovani su pošto su na oba bolida klizni blokovi bili tanji od minimalnih devet milimetara.

"FIA napominje da čvrsto veruje da je prekršaj bio nenameran i da nije bilo pokušaja da se propisi zaobiđu", navodi se u saopštenju i dodaje da Meklaren ima pravo žalbe na ovu odluku.

1/6 Vidi galeriju Lando Noris Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia, Patrick Post / AFP / Profimedia, Xavi Bonilla / Panoramic / Profimedia

Na uličnoj stazi u Las Vegasu pobedu je zabeležio vozač Red Bula Maks Verstapen, Džordž Rasel iz Mercedesa je nakon diskvalifikacije Norisa pomeren na drugo mesto, dok je treća pozicija pripala njegovom timskom kolegi Andrei Kimiju Antoneliju.

Promenjen je i generalni plasman u šampionatu Formule 1, pa vodeći Noris ima 390 bodova, dok Verstapen na drugom mestu ima isti broj bodova kao i Pjastri - 366.

Do kraja šampionata ostala su još dva trkačka vikenda, a naredne nedelje na programu je trka u Kataru (plus sprint u subotu).