Kako se navodi u saopštenju Kik-boks saveza Srbije, predstojeće Svetsko prvenstvo biće najmasovniji planetarni šampionat do sada uz učešće oko 2.000 kik-boksera, a za Srbiju će nastupati: Saida Bukvić (52 kg), Teodora Vidić (65 kg), Aleksandra Rapaić (70 kg), Lea Blagojević (+70 kg), Boban Nikolić (57 kg), Daniel Memedovski (63,5 kg), Uroš Nešković (67 kg), Lazar Stupar (71 kg), Nikola Cvetković (81 kg) u disciplini lou-kik, Milana Bjelogrlić (65 kg), Aleksandra Krstić (70 kg), Nikola Todorović (81 kg) u disciplini K1 i Uroš Krstiš (71 kg) i Veljko Mićović (81 kg) u disciplini ful-kontakt.

- Ne volim da se bavim prognozama, ali se nadam da će se svi naši reprezentativci kući vratiti sa medaljom i da će većina tih odličja biti zlatnog sjaja. Svi smo fizički i psihički spremni za predstojeći šampionat, a na tome možemo pre svega da zahvalimo stručnom štabu na čijem je čelu selektor Siniša Vladimirović - rekla je srpska reprezentativka u lou-kiku Lea Blagojević.