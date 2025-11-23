Slušaj vest

Australijanka Arabela Del Buso, nekada poznata po učešću u rijalitiju, kasnije i po vezi sa NFL igračem Džošem Rejnoldsom, a potom i kao bokserka, prošla je kroz izuzetno težak period.

Del Buso je izdržavala kaznu zatvora od 20 meseci zbog krađe koju je počinila na prethodnom radnom mestu, još pre nego što je ušla u svet boksa. Tom prilikom je prisvojila 52.000 dolara, a zbog te afere sada se nalazi iza rešetaka, gde joj, prema dostupnim informacijama, nimalo nije lako.

Ona je odlučila da svoje traume podeli sa javnošću, pa je iz zatvora prošle godine uputila pismo medijima. U njemu je do detalja opisala kroz šta prolazi od februara, kada je započela izdržavanje kazne, od svakodnevnih problema do emocionalnih i psihičkih izazova koji je prate iz dana u dan.

"Pretresi nisu samo traumatizovani, zbog njih se osećam poniženo jer svaki put moram da se skidam pred dva čuvara. Jedan stoji ispred mene, drugi iza. Onda moram prvo da podignem grudnjak i pokažem grudi, a nakon toga mi jedan od njih skine gaćice do kolena ili potpuno, pa moram da se sagnem, raširim gu*u i dižem jednu pa drugu nogu", napisala je Del Buso i dodala:

"Osećam se nesigurno, strah me je da bi ostale mogle da saznaju ko sam. Prolazim kroz dane spuštene glave, ali svaki dan je sve teži. Neke stvari sam izostavila jer sam znala da će zaposlenici zatvora čitati pismo, nisam htela da znaju neke stvari koje bi mi ugrozile sigurnost."