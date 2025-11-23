Slušaj vest

Drugo mesto zauzeo je Kenijac Viktor Kemboi sa 1:02,09, a treći je bio njegov sunarodnik Kejleb Alhamis sa 1:02,21.

Takođe i u ženskoj konkurenciji oboren je rekord staze, a trijumfovala je Valentajn Žebet iz Kenije sa sat i 11 minuta.

Druga je bila bugarska takmičarka Devora Avramova sa 1:12,54, dok je treće mesto osvojila Kenijka Damaris Džepleting sa 1:13,01.

Šesti Beogradski plumaraton, koji je organizovan u saradnji sa Srpskim atletskim savezom, ujedno je bio i državno prvenstvo u polumaratonu, a titulu šampiona Srbije osvoji je Đuro Borbelj (1:07,49).

Srebrnu medalju osvojio je Stefan Tovilović (1:010,48), a bronza je pripala Saši Miljkoviću (1:11,47).

Od srpskih polumaratonki najbolja je bila Nora Trklja Boca (1:20,27), srebro je osvojila Ivana Živković (1:28,08), dok je bronzu osvojila Katarina Pohlod (1:25,08).

1/4 Vidi galeriju Elzan Bibić Foto: Starsport©

Osim polumaratonske, održana je i trka na 10 kilometara na kojoj su takođe oboreni rekordi staze. U muškoj konkurenciji najbrži je bio domaći atletičar Nemanja Cerovac (30:07), koji je za čak 64 skunde oborio prethodni rekord.

Drugi je bio Rus Vjačeslav Sokolov (31:43), a treći Denis Firulović (31:45) iz Rumunije.

U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Marcela Jokić (34:44) iz Hrvatske, drugo mesto zauzela je srpska atletičarka Milica Tomašević (35:01), a treće njena sunarodnica Aleksandra Kostadinović (38:41).

Šesti Beogradski polumaraton održan je na ulicama Novog Beograda i Zemuna sa startom i ciljem kod Beogradske arene.

Učestvovalo je 3.800 trkača iz 52 zemlje sa pet kontinenata, a kao i svih prethodnih godina podršku u organizaciji ove trkačke manifestacije pružili su Grad Beograd i Ministarstvo sporta.