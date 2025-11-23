Slušaj vest

Hamilton je današnju trku počeo na poslednjem 20. mestu i prvi put u karijeri je kvalifikacije završio na poslednjem mestu prema ostvarenim rezultatima na stazi, ne računajući kazne.

On je trku završio na 10. mestu, ali je posle diskvalifikacije vozača Meklarena Landa Norisa i Oskara Pjastrija na kraju zauzeo osmo mesto.

"To je užasan rezultat. Ništa pozitivno ne mogu da izvučem iz današnje trke. Jedva čekam da se završi, radujem se kraju. Ne radujem se sledećoj", rekao je Hamilton za Bi-Bi-Si (BBC).

Upitan da li to znači da se ne raduje sledećoj trci u Kataru, Hamilton je odgovorio: "Sledećoj sezoni".

Direktor Ferarija Frederik Vaser rekao je da će razmotriti Hamiltonovu izjavu posle sastanka ekipe i naveo da je britanski vozač to izjavio posle trke u trenutku.

"Hajde da se smirimo. Iskočiti iz automobila i dati prvu izjavu, uvek je previše, hajde da razgovaramo posle sastanka. Očigledno je da je Luisu bilo teško u poslednjih nekoliko vikenda i rekao je da je teško. Mogu da razumem Luisovu reakciju posle trke, ali moramo da se smirimo da bismo razgovarali i koncentrisali se na naredne dve trke, pošto ćemo se u naredne dve vratiti", naveo je on.

"Imajte na umu da je u prva dva treninga bilo u redu, a to znači da moramo tako da gradimo trkački vikend, a sigurno je da start sa 20. mesta nije najbolji način da se ostvari dobar rezultat", dodao je Vaser.

Hamilton je u februaru iz Mercedesa prešao u Ferari i još nije ostvario plasman na podijum, osim što je pobedio u sprint trci u Kini u martu.

On je šesti u šampionatu, sa 73 boda manje od timskog kolege Šarla Leklera koji zauzima peto mesto.

Do kraja šampionata ostale su dve trke, a ukoliko ne bude među prva tri, Hamilton će prvi put u karijeri završiti sezonu bez plasmana na podijum.

Naredna trka vozi se 30. novembra od 17 časova za Veliku nagradu Katara.