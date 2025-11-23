Slušaj vest

Iako je Jugović odneo značajnu pobedu u borbi za opstanak (28:26), ostao je bez jednog od ključnih igrača nakon nesrećnog sudara sa golmanom domaćih.

incident se dogodio u 46. minutu, tokom jedne golmanske intervencije kada je čuvar mreže Proletera nenamerno pogodio Terzića nogom u glavu. Rukometaš Jugovića momentalno je pao na parket i nije mogao da ustane, a kasnije je potvrđeno da je zadobio potres mozga.

Terzić je hitno prebačen u bolnicu, gde je nakon CT snimka zadržan na posmatranju, povremeno je gubio svest, pa su lekari procenili da nije spreman za otpust i početak kućnog oporavka.

Golman Proletera zbog ovog starta dobio je plavi karton, koji se izdaje uz crveni i iziskuje reakciju disciplinske komisije.

