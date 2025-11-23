Slušaj vest

Džudisti i džudistkinje Crvene zvezde su ponovo osvojili titulu vicešampiona Evrope i tim povodom Zvezdan Terzić, predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda im je uputio čestitku:

- Sportsko društvo Crvena zvezda upućuje iskrene čestitke Džudo klubu Crvena zvezda na osvajanju titule vicešampiona Evrope. Ovaj rezultat predstavlja još jedan dokaz kontinuiteta izuzetnih uspeha koje klub ostvaruje iz godine u godinu.

Postignuti evropski dometi jasno pokazuju da se u našem klubu radi sistematično, stručno i odgovorno, što dokazuje da je naš klub jedan od najorganizovanijih džudo kolektiva u Evropi.

Ostvareni rezultat jeste plod dugoročnog planiranja, predanog rada i upornosti sportista koji dostojno predstavljaju crveno-bele boje na najvišem nivou.

Sportsko društvo Crvena zvezda sa ponosom ističe da je ovaj uspeh deo šireg kontinuiteta vrhunskih dostignuća naših klubova na evropskoj sceni i predstavlja podsticaj za dalje domete - stoji u poruci Zvezdana Terzića, predsednika UO SD Crvena zvezda.

