Tekvondistkinja Tijana Bogdanović, osvajačica dve olimpijske medalje za Srbiju, danas je jedna od najatraktivnijih sportistkinja sa domaće scene.
Tijana Bogdanović sve brutalnija: Olimpijska vicešampionka je najlepša srpska sportistkinja! (GALERIJA)
Njena snaga i gracioznost jednako dolaze do izražaja i na borilištu i na društvenim mrežama, gde sve češće oduzima dah fanovima. Lepota, šarm i šampionski duh pogledajte neka od najlepših Tijaninih izdanja:
Tijana Bogdanović Foto: PrintscreenInstagram/bogdanovictijana
