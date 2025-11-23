Slušaj vest

Rukometašice Srbije teško su poražene danas na poslednjem meču "Posten kupa" u Norveškoj od domaće selekcije sa čak 19 golova razlike, a pred početak Svetskog prvenstva naredne sedmice - 38:19.

Ništa nije polazilo od ruke našim devojkama večeras protiv objektivno kvalitetnijeg domaćina u Bergenu. Naše devojke su turnir završile sa tri poraza, pošto su prethodno izgubile i od Mađarske (25:29), kao i od Španije (27:29).

1/5 Vidi galeriju Srbija - Slovenija, rukometašice Foto: @starsport

Danas su rukometašice Benta Dala već na poluvremenu gubile sa 9:18, a do kraja nije bilo spasa, već je naprotiv Norveška dodatno uvećala svoju razliku.

Srbija već za tri dana počinje takmičenje na Svetskom prvenstvu i nalazi se u Grupi C. Prvu utakmicu igraće protiv Urugvaja. Pored toga, sa našim timom u Štutgartu se u grupi nalazi i domaćin Nemačka, kao i Island, tako da posao neće biti nimalo lak.

Svetsko prvenstvo održava se od 26. novembra do 14. decembra, a pored Nemačke, domaćin je Holandija.

BONUS VIDEO: