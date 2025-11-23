Slušaj vest

Proslavljeni jugoslovenski i slovenački skijaš Bojan Križaj (68) bio je sjajan sportista, a posebno se istakao svojim nastupima u slalomu.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija Bojana Križaja Foto: Printskrin

Ostvario je i prvu pobedu jednog jugoslovenskog skijaša u Svetskom skijaškom kupu. Bilo je to 1980. godine u Vengenu.

Križaj je profesionalno skijao već sa 12 godina i već tada je ostvario brojne uspehe. Odlikovan je 1987. godine kada je uzeo mali kristalni globus u slalomu.

Imao je čast da položi zastavu na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine.

Posle sporta, Križaj je odlučio da se baci u poslovne vode, ali tu je doživeo potpuni fijasko.

Bankrot

Jedno vreme je uvozio jedno austrijsko pivo, zatim je radio kao savetnik Elana za skijaške proizvode, pa je radio u kompaniji Sortitus, zaduženoj za savetovanje u vezi s poslovanjem, a podjednako je bio neuspešan i kao vlasnik stočnog kompleksa u blizini Kopra. Na kraju je propao i njegov posao izgradnje toplane na biomasu u Slavonskom brodu.

Loše investicije su ga koštale ogromnog duga, zbog kojeg je na kraju ostao i bez kuće, a pojavile su se i informacije o bankrotu.

Slovenački sud potvrdio je da Križajevi dugovi nakon niza propalih poslovnih poduhvata dostižu ukupno 1,7 miliona evra.

Ovakav razvoj događaja značio je veliku promenu za bivšeg jugoslovenskog skijaša.

Na kraju je prodao luksuznu kuću u Austriji. Takođe, zbog te zgrade je završio na sudu zbog sumnje da je kuću iznajmila kriminalna grupa...

Prema pisanju pojedinih slovenačkih medija, Križaj je tu kuću iznajmljivao za 9.500 evra kriminalcima koji su trgovali ljudima.

Slovenački reporter pisao je o trgovini ljudima koja se tamo odvijala, a Križaj nije dao objašnjenje.