CRNO-BELI SJAJNI: Dupla pobeda Partizana!
Dupli program u ‘Masteru’ završen je sa dve pobede Partizana! Prvo su devojke uzele tri boda protiv Beograda – 3:0, a onda su momci bili bolji od Niša – 3:1 (22:25, 25:19, 25:20, 25:21).
Stefan Ranković izdvojio se kao najbolji igrač crno-belih pošto je osvojio 25 poena. Sam je uzeo ceo set. Zajedno sa Močevićem je učinio sve da se ne oseti izostanak povređenog kapitena Ignjata Dopuđa.
Niš je dobro počeo utakmicu, dobio je prvi set, imao je šanse i kasnije – ali su domaći igrači uspeli da spreče da meč ode u taj-brejk. Podigli su nivo igre u četvrtom činu i završili posao možda i brže nego što se u prvi mah činilo.
Uz Rankovića najbolji poenter bio je Branko Kopitić sa 18 poena. Luka Močević je upisao 12. Stefan Dakić je osvojio sedam, a Danilo Veselić i Dušan Petrović po pet.
Partizan posle ove pobede ima skor 3-2, a Niš je i dalje bez pobede (učinak 0-5).
