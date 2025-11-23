Slušaj vest

Japanski ski skakač Rjoju Kobajaši pobedio je na skakaonici u norveškom Lilehameru, u takmičenju u okviru Svetskog kupa.

Kobajaši je pobedio sa ukupno 290,5 bodova, do kojih je došao skokovima od 138 i 139,5 metara.

Drugo mesto je zauzeo Slovenac Domen Prevc sa 287,3 boda (skokovi od 140 i 139 metara), a treći je bio Nemac Feliks Hofman sa 286,2 boda (139 i 138 m).

Takmičenje u Svetskom kupu se nastavlja 25. novembra na skakaonici u švedskom Falunu.