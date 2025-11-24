Slušaj vest

Iskusni MMA borac Isak Džonson (31) izgubio je svest tokom borbe protiv Marija Aleksandrovskog i preminuo.

Lekarski tim je brzo reagovao, borac je odmah prevezen u bolnicu, ali spasa mu nije bilo. Nekoliko sati kasnije stigla je vest da je izgubio život.

"Nemam reči da izrazim svoja osećanja. Naš borac Isak Džonson pao je pred kraj meča, medicinsko osoblje mu je odmah pružilo pomoć, ali, nažalost, nije preživeo. Moje najdublje saučešće porodici, prijateljima i saigračima", otkrio je promoter turnira Džo Gojtija.

Naložena je obdukcija kako bi se ustanovio uzrok smrti nesrećnog borca.

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviTRAGEDIJA! POZNATI SPORTISTA PREMINUO U 38. GODINI: Dan pred smrt objavio fotografiju na Instagramu
Screenshot 2024-10-16 095748.jpg
Ostali sportoviRUSKI MMA BORAC IZNENADA PREMINUO U 34. GODINI: Otkriven stravičan uzrok smrti, i supruga mu u bolnici (FOTO)
33.jpg
Ostali sportoviJEZIVI DETALJI SMRTI MMA BORCA! Ostao PARALIZOVAN nakon ZASTRAŠUJUĆEG nokauta: Dobio infekciju pluća i kičmene moždine! VIDEO
screenshot-10.jpg
Ostali sportoviUBIJENI UROŠ (27) JE BIO OSVAJAČ BROJNIH MEDALJA Poslednju borbu imao je sa Rašom Obradovićem: MOMAK KOGA SAM VOLEO...
screenshot-31.jpg

Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu Izvor: Nadzorna kamera