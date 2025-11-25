Slušaj vest

Odbojkašice Crvene zvezde igraće u sredu u gostima protiv belgijskog Šapel le Erlemona, u prvoj utakmici šesnaestine finala Kupa izazivača.

Prva utakmica će se odigrati u Erkelinu, 80 kilometara južno od Brisela, u sredu od 20.00.

Revanš utakmica je na programu u četvrtak, 4. decembra, od 19.00 u dvorani "Profesor dr. Branislav Pokrajac" u Beogradu.

Crvena zvezda će u osmini finala, ako eliminiše belgijski tim, igrati protiv pobednika dvomeča između danskog Holtea i austrijskog Graca.

