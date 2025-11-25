Slušaj vest

Odbojkašice Uba će u sredu dočekati francuski Miluz, dok će TENT gostovati u Beverenu, u prvim utakmicama šesnaestine finala Kupa CEV.

Ub će ugostiti Miluz u sredu u Hali sportova u Ubu od 19.00, dok će TENT gostovati u Beverenu, takođe u sredu, od 19.30.

Revanš meč Miluz - Ub odigraće se u utorak, 2. decembra, od 19.00, dok će TENT dočekati Beveren u dvorani SKC "Obrenovac" u sredu, 3. decembra od 19.00.

Ub će, ako eliminiše Miluz, u osmini finala (7. i 14. januar) igrati protiv pobednika dvomeča Ribola Kaštela - Bekeščaba.

Ukoliko savlada Beveren, TENT će u osmini finala (7. i 14. januar) igrati protiv pobednika duela Gacko - Nojšatel.

Beta

