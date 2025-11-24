Slušaj vest

SAS je objavio da je Jevrosimović podneo ostavku, a da je "u obrazloženju svoje odluke naveo da zbog obaveza privatne i poslovne prirode više nije mogućnosti da se u punom kapacitetu, odgovorno i posvećeno, bavi obavezama koje zahteva funkcija predsednika Srpskog atletskog saveza".

Ubrzo nakon toga se i sam oglasio saopštenjem:

- Sve ima svoj kraj

Posle 16 godina na čelu Srpskog atletskog saveza, doneo sam odluku da se povučem sa funkcije predsednika i prepustim svoje mesto nekom mlađem. Razlog ove odluke je jednostavan – zamor materijala. Smatram da je moja misija vodećeg čoveka srpske atletike završena i da Savez danas čvrsto stoji na nogama, spreman za novo poglavlje.

Kada sam 2009. godine preuzeo odgovornost, zatekao sam sport koji je bio na kolenima. Atletika nije postojala u organizacionom smislu, infrastruktura je bila gotovo nepostojeća, postojala su samo dva stadiona sa propalim atletskim stazama, a zbog malog interesovanja i teških uslova mnogi treneri su napustili atletiku.

Sport sa 48 disciplina, 24 muške i 24 ženske, sa mlađim juniorskim, juniorskim, mlađim seniorskim i seniorskim reprezentacijama – sport koji je nekada bio kraljica – morao je ponovo da se podigne i vrati na mesto koje zaslužuje.

1/8 Vidi galeriju Veselin Jevrosimović Foto: Starsport, Damir Dervišagić, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Danas u svim tim selekcijama imamo preko 200 atletičara na finansiranju, a u koji god deo sveta da su poželeli da idu — omogućene su im pripreme i rad na najvišem nivou.

Zato smo na početku postavili tri ključna cilja:

1) razvoj infrastrukture

2) popularizacija atletike

3) povratak struke i trenera.

Sve što je urađeno bilo je nemoguće ostvariti bez podrške države, na čemu sam iskreno zahvalan. Posebnu zahvalnost dugujem predsedniku Republike Aleksandru Vučiću. Veoma je važno kada sa strane države imate čoveka koji razume potrebe atletike i koji je uvek bio spreman da pomogne. Nikada nam nije rekao „ne“.

Atletika nije sport koji je komercijalno interesantan sponzorima i zato bez pomoći države nema svoju stabilnu budućnost.

Hvala i svima onima koji nam nikada nisu spustili slušalicu – nije vas bilo mnogo, ali ste bili dragoceni.

Jun 2009. označio je početak nove epohe srpske atletike. Krenuli smo iz teške pozicije: loša infrastruktura, više od dve decenije bez seniorske medalje na velikim takmičenjima na otvorenom, gotovo nikakva medijska prisutnost i nedovoljno interesovanje mladih.

Danas, posle 16 godina, možemo da kažemo:

- Izgrađeno je preko 20 atletskih staza širom Srbije.

- Ostvaren je najveći infrastrukturni projekat u istoriji srpske atletike — Atletska dvorana, prekretnica i oslonac daljeg razvoja.

- Pokrenuti su veliki projekti popularizacije poput Dečije atletike i Brzinom do zvezda.

- Organizovali smo brojne međunarodne događaje: Balkanska prvenstva, Evropska i Svetska prvenstva u dvorani i krosu.



- Beogradski dvoranski miting dostigao je najviši – zlatni nivo, status koji ima samo nekoliko gradova u svetu.

- Balkanska atletika, koja je 2009–2010 bila praktično ugašena, danas je jedna od najjačih regionalnih atletskih organizacija na svetu, sa 22 federacije, a na njenom čelu je naš Slobodan Branković, koji je ujedno i prvi Srbin član Council-a Evropske atletike. Prvi put imamo naše ljude i u Evropskoj i u Svetskoj atletici.

- Kredibilitet Saveza podignut je na nivo bez presedana – pre 2015. godine nijedan predsednik Svetske ili Evropske atletike nije posetio Srbiju, a danas dolaze svake godine, dok predstavnici EA dolaze i više puta godišnje. Srpska atletika osvojila je preko 80 medalja na evropskim, svetskim i olimpijskim takmičenjima.

Danas, sa ponosom mogu da kažem: ispunio sam sve što sam obećao u svom prvom obraćanju. Atletika u Srbiji je ponovo kraljica sportova.

Hvala svima koji su bili deo ovog puta.

Hvala saradnicima, trenerima, atletičarima, klubovima, partnerima i sponzorima.

Hvala svima koji su verovali da je moguće.

Nastavljam da navijam za srpsku atletiku – sada iz drugog plana, ali sa istim žarom. Veselin Jevrosimović - navedeno je u saopštenju bivšeg predsednika SAS.

Bonus video: