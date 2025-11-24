Slušaj vest

Enrike Madeira je ostvario pobedu protiv Albanca na MMA događaju Oktagon 80 i to nakon što je delovalo da se nalazi u lošoj poziciji.

Prizreni je u jednom trenutku stojeći na nogama nosio na leđima Brazilca koji je bio okrenut naopačke.

Činilo se da bi albanski borac to mogao da pretvori u svoju pobedu, ali je usledio šok za njega i njegov tim.

Enrike je uspeo da, iz takve situacije, napravi polugu i počne da guši rivala koji je ubrzo počeo da tapka rivala kako bi borba bila prekinuta.

Pogledajte kako je to izgledalo: