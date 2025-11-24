- Došli smo u situaciju da eventualnom pobedom protiv Neksea do poslednjeg kola ostanemo u igri za prolaz u TOP16. Imamo šansu da budemo jedina ekipa u grupi koja će odbraniti domaći teren. Moram da kažem da mi je jako žao što je zdravstveni bilten poslednjih mesec dana takav da ćemo i sutra biti bez nekoliko važnih i sa dva rovita igrača. To nije nikakvo opravdanje, već je meni žao kao treneru što su nas ti problemi pratili kroz grupnu fazu, jer smatram da bi u sutrašnji meč ušli sigurniji i da bi nam pobeda zajedno sa navijačima garantovala prolaz dalje. Tako je, kako je, još uvek imamo šanse. Ono što zaista moram da napomenem jeste da, iako je istekla kazna zabrane prisustva publike, postoje dva meča uslovno i da imamo strogo upozorenje od EHF da bilo kakav vid nasilja, provokacija, uvreda, nas udaljava bar godinu dana iz Evrope. Apelujem na sve navijače. Izdržali smo jedan jako težak period – četiri meča bez publike, a sva četiri smo dobili. Moramo da se ponašamo dostojanstveno, da pokažemo ono što zaista jesmo. Vapimo za punim tribinama, konačno smo dočekali da budemo zajedno sa svojim navijačima i ne treba to da upropastimo. Mi u Našicama nikakvu vrstu neprijatnosti nismo doživeli, osim rezultata, i voleo bih da uzvratimo na isti način, da izvršimo samo sportski pritisak na terenu - istakao je Ćirković.