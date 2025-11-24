PARTIZAN UPUTIO HITAN APEL NAVIJAČIMA! Igrači se obratili Grobarima, imaju samo jednu poruku pred ključni meč protiv tima iz Hrvatske!
RK Partizan u utorak od 18:45 dočekuje ekipu Neksea iz Hrvatskeu pretposlednjem kolu grupne faze Lige Evrope. Crno-beli biju bitku za TOP 16 i konačno će imati podršku svojih navijača. Partizan je "odradio" kaznu od strane Evropske rukometne federacije i četiri evropske utakmice kao domaćin odigrao pred praznim tribinama. Međutim, sada je klub u periodu uslovne kazne i najmanji incident u narednim evropskim mečevima mogao bi da rezultira ozbiljnim posledicama po crno-bele.
Povodom predstojećeg duela sa Nekseom, rukometaši Partizana obratili su se navijačima sledećim pismom:
- Dragi navijači,
Zajedno smo vratili Partizan tamo gde mu je mesto – na tron srpskog rukometa i među najbolje evropske klubove.
Prethodnih meseci bilo je teško gledati prazne tribine i čuti samo tišinu u trenucima kada je podrška najpotrebnija.
Ipak, iz svih tih utakmica izašli smo kao pobednici.
Bili smo tihi heroji bitke koju bijemo za čast i ponos Partizana, ali taj period je sada iza nas.
San o punim tribinama konačno će biti stvarnost.
U utorak budite naša snaga, motiv i odraz ljubavi prema klubu.
Neka Evropa vidi ko su najbolji navijači na svetu!
Vaš RK Partizan - stoji u pismu igrača.
Takođe, trener Đorđe Ćirković pozvao je na fer i korektno navijanje.
- Došli smo u situaciju da eventualnom pobedom protiv Neksea do poslednjeg kola ostanemo u igri za prolaz u TOP16. Imamo šansu da budemo jedina ekipa u grupi koja će odbraniti domaći teren. Moram da kažem da mi je jako žao što je zdravstveni bilten poslednjih mesec dana takav da ćemo i sutra biti bez nekoliko važnih i sa dva rovita igrača. To nije nikakvo opravdanje, već je meni žao kao treneru što su nas ti problemi pratili kroz grupnu fazu, jer smatram da bi u sutrašnji meč ušli sigurniji i da bi nam pobeda zajedno sa navijačima garantovala prolaz dalje. Tako je, kako je, još uvek imamo šanse. Ono što zaista moram da napomenem jeste da, iako je istekla kazna zabrane prisustva publike, postoje dva meča uslovno i da imamo strogo upozorenje od EHF da bilo kakav vid nasilja, provokacija, uvreda, nas udaljava bar godinu dana iz Evrope. Apelujem na sve navijače. Izdržali smo jedan jako težak period – četiri meča bez publike, a sva četiri smo dobili. Moramo da se ponašamo dostojanstveno, da pokažemo ono što zaista jesmo. Vapimo za punim tribinama, konačno smo dočekali da budemo zajedno sa svojim navijačima i ne treba to da upropastimo. Mi u Našicama nikakvu vrstu neprijatnosti nismo doživeli, osim rezultata, i voleo bih da uzvratimo na isti način, da izvršimo samo sportski pritisak na terenu - istakao je Ćirković.
Desni bek Nikola Crnoglavac takođe je istakao značaj podrške navijača u predstojećem duelu.
- Očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica. Posle prvog kola i poraza u Našicama, dočekujemo ih pred svojom publikom. Idemo na pobedu, znamo šta nas čeka. Napokon ćemo igrati pred svojim navijačima i ovom prilikom bih želeo da ih pozovem da dođu u što većem broju i da u fer i sportskoj atmosferi zajedno ostvarimo pobedu.
Cena karata za meč petog kola grupne faze Lige Evrope između Partizana i Neksea je 300 dinara, a ulaznice mogu da se kupe na dan utakmice sve do početka, na blagajnama dvorane "Prof. dr Branislav Pokrajac". Direktan prenos je na Areni Sport 2.
