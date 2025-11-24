Slušaj vest

Američki bokser jermenskog porekla je preminuo nakon dvogodišnje borbe sa rakom kože, a informaciju o smrti je saopštila njegova porodica.

- Danas su nam srca slomljena. Izgubili smo neverovatnog čoveka, voljenog supruga, posvećenog oca, blagodušnu osobu koja je ostavila trag na svakoga koga je upoznala. Oni koji su poznavali Vanesa znaju koliko je bio poseban, koliko mu je srce bilo veliko i koliko je duboko voleo. Praznina koju ostavlja osećaće se zauvek.

Volimo ga beskrajno i nedostajaće nam na načine koje reči ne mogu da opišu. Biće teško... ali držimo se misli da odlazi na bolje mesto, gde nema bola ni patnje. Mesto mira. Molimo vas da ga se setite u molitvama, kako bi njegova duša počivala blagorodno i spokojno.

Martirosjan je rođen u Abovjanu u Jermeniji 1. maja 1986. godine, ali se sa porodicom preselio u Glendejl u Kaliforniji kada je imao četiri godine. Ljubav prema boksu je nasledio od oca i počeo je da trenira sa samo sedam godina.

Predstavljao je SAD na Olimpijskim igrama 2004. godine sa 18 godina.

Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece, sina Endrua i ćerku Arijanu.

U potresnom intervjuu za "Boxing scene" 2004. godine je govorio o borbi sa teškom bolesti.

- Znate, u ringu imamo zaštitu, doktora pored ringa, ambulantna kola, sudiju. Sa rakom nemamo nikakvu zaštitu. Šta ako se pogorša? Nemam nikakvu kontrolu nad tim. Samo se molim Bogu da me izleči. Molim se za čudo. Doktori mi kažu da je ovo toliko retko, da pogađa samo jedan odsto ljudi - rekao je tada Martirosjan.

Otkrio je da je njegov stariji brat preminuo sa 40 godina od posledica srčanog udara.

- Mama i tata su već rezervisali svoja mesta na groblju da budu pored njega. Rekao sam im da ne želim da budem sledeći tamo.

