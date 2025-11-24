Slušaj vest

Lala Kramarenko bila je veliki talenat i pred njom je bila blistava karijera ritmičke gimnastičarke. Ipak, nesrećna Lala koja je rođena 6. decembra 2004. godine, i važila je za ljubimicu Vladimira Putina, sada prolazi kroz pakao i to posle grube greške lekara i neuspešne, ali i nepotrebne operacije.

Trener ruske reprezentacije u ritmičkoj gimnastici, čuvena Irina Viner, podelila je šokantnu vest o evropskoj šampionki i najboljoj ruskoj gimnastičarki Lali Kramarenko (20) krajem januara ove godine. Ona je otkrila kako su lekari tokom medicinske operacije u julu 2024. greškom uklonili zdrav meniskus nesrećnoj Ruskinji, a da povređen nisu dirali.

Zbog ovog neprofesionalnog incidenta, Lala je prošla kroz pakao, te joj je karijera ugrožena, ali će imati problem i sa kvalitetom života.

Posle operacije, Kramarenko je provela mesec dana u Izraelu, gde je prošla kroz proces rehabilitacije, međutim, kako je Irina napomenula nemoguće je vratiti već uklonjeni meniskus. Ona je napomenula da će uprkos mogućem završetku karijere biti tu i podržati je, pokazujući da tim ne napušta svoje članove u nevolji.

Kramarenko je imala izvanredan učinak 2024. godine, osvojila je pet zlatnih medalja na prvenstvu Rusije u ritmičkoj gimnastici i osvojila titulu u višeboju na Igrama BRICS-a u Kazanju uprkos teškoj povredi.

U kolekciji ima i titulu šampionke Evrope. Kramarenko je dugo bila u centru pažnje ljubitelja ritmičke gimnastike: osvojila je sve u juniorima (trostruka prvakinja sveta), a bila je kandidat za put na Olimpijske igre u Tokiju. Dvostruka olimpijska šampionka Evgenia Kanaeva jednom je rekla da se "takve devojčice rađaju jednom u sto godina".

U septembru 2021. Međunarodna gimnastička federacija (FIG) registrovala je originalni element nazvan po Lali Kramarenko - piruetu sa savijenom nogom. Uprkos činjenici da je Lala iz nesportskih razloga propustila Olimpijske igre 2024. u Parizu, ona može da učestvuje na 2028. u Los Anđelesu, ali je sada i ovo pod znakom pitanja zbog greške lekara.

Ipak, stigle su i ohrabrujuće vesti. Lalin otac nema pritužbi na doktora koji je operisao gimnastičarku.

„Tokom same operacije izvršena je delimična resekcija meniskusa, nije u potpunosti uklonjen. To Lali daje priliku da se vrati i nastavi sa nastupima“, izjavio je otac Ruskinje Dimitrij.

Da li će se Lala vratiti posle ovog pakla ostaje da se vidi. Jedno je sigurno, ljubimica Vladimira Putina i heroina Rusije našla se u neočekivanom životnom problemu i moraće da prebrodi ovaj izazov kako zna i ume.