Mitar Palikuća ostvario je sjajan rezultat na Evropskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom u Helsinborgu, plasiravši se u polufinale i obezbedivši prvu medalju za Srbiju na ovom takmičenju.

U četvrtfinalu je ubedljivo savladao Francuza Delakrua sa 3:0, nakon što je u grupnoj fazi zauzeo prvo mesto, dok je u osmini finala posle dramatične borbe pobedio Šveđanina Niholma rezultatom 3:2. U meču za ulazak u finale poražen je od Čeha Filipa Nahazela 3:2, ali je time obezbedio bronzanu medalju.

Drugu medalju za Srbiju osvojili su Mitar Palikuća i Mladen Ćirić u konkurenciji parova. U četvrtfinalu su bili bolji od turskog para Abudulak Osturk / Sulejman Vural sa 3:1, dok su prethodno u osmini finala ubedljivo pobedili Rumune Petru Irfozu i Johana Dirleua 3:0.

Treću medalju za našu reprezentaciju donele su Ana Zelen i Sanja Bogunović, koje su u ženskom dublu (klasa T5) obezbedile srebro pobedom nad Slovakinjama Alenkom Kanovom i Evom Matovčikovom rezultatom 3:1. U borbi za zlatnu medalju sastaće se sa italijanskim parom Ragacini/Rosi.

Srbija je tako, pod vođstvom selektora Lazara Kurteša, već stigla do tri odličja na Evropskom prvenstvu u Švedskoj. Bravo!

