Upravni odbor Srpskog atletskog saveza (SAS) doneo je danas odluku da za novog predsednika te organizacije, za mandatni period 2025-2029. godine, predloži trenutnog direktora Saveza Slobodana Brankovića.

Kako se ističe, Upravni odbor je, polazeći od dugogodišnjeg iskustva, stručnosti i doprinosa koje je Branković dao razvoju srpske atletike, jednoglasno istakao njegovu kandidaturu kao svoj zvanični predlog.

Izborni postupak u SAS je u toku, a konačnu odluku o izboru predsednika doneće Skupština Srpskog atletskog saveza u skladu sa propisanom procedurom, navodi se u saopštenju.

Dosadašnji predsednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović u ponedeljak je podneo ostavku, posle 16 godina na čelu te organizacije.

