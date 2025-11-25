Izborni postupak u SAS je u toku, a konačnu odluku o izboru predsednika doneće Skupština Srpskog atletskog saveza u skladu sa propisanom procedurom.
PROMENE NA ČELU ATLETSKOG SAVEZA SRBIJE! Jevrosimović podneo ostavku, poznato ko će ga naslediti!
Upravni odbor Srpskog atletskog saveza (SAS) doneo je danas odluku da za novog predsednika te organizacije, za mandatni period 2025-2029. godine, predloži trenutnog direktora Saveza Slobodana Brankovića.
Kako se ističe, Upravni odbor je, polazeći od dugogodišnjeg iskustva, stručnosti i doprinosa koje je Branković dao razvoju srpske atletike, jednoglasno istakao njegovu kandidaturu kao svoj zvanični predlog.
Izborni postupak u SAS je u toku, a konačnu odluku o izboru predsednika doneće Skupština Srpskog atletskog saveza u skladu sa propisanom procedurom, navodi se u saopštenju.
Dosadašnji predsednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović u ponedeljak je podneo ostavku, posle 16 godina na čelu te organizacije.
