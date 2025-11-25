Slušaj vest

Nikada uzbudljivije nije bilo u Formuli 1. Samo dve trke do kraja šampionata u igri za titulu su trojica vozača.

Posle debakla Meklarena u Las Vegasu, dvostruke suspenzije za Landa Norisa i Oskara Pjastrija, trijumf Maksa Ferštapena u Red bulu izbacio je aktuelnog svetskog šampiona u prvi plan.

Lando Noris i Oskar Pjastri vozači ekipe Meklaren sa inženjerom Markom Ingamom Foto: Zsolt Czegledi/MTI

Dve trke i mnogo kombinacija

Ogroman pritisak gotovo je pojeo ekipu Meklarena. Omašili su inženjeri britanskog tima sa podešavanjem bolida, pa formule Norisa i Pjastrija posle trke u Nevadi nisu prošle strogu kontrolu. Prevedeno u brojke, Lando Noris je i dalje prvi u generalnom plasmanu, ima 390 bodova, 24 više od Maksa Ferštapena i Oskara Pjastrija.

A, preostale su još dve trke, u Kataru 30. novembra i Abu Dabiju 7. decembra, plus sprint trke na oba gran prija. Deluje da Lando Noris ima ozbiljnu bodovnu zalihu. Ali... Pritisak čini svoje, a kada je tako, onda tu najbolje pleše Maks Ferštapen. Las Vegas je pokazao da Meklareni gube tlo pod nogama.

Jos Ferštapen i Maks Ferštapen pred trku Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Maksov ćale zakuvao sve

Maksov otac Jos Ferštapen, nekada i sam vozač Formule 1, analizirao je dešavanja u Las Vegasu i kao da je jedva dočekao da još više pritisne tandem Meklarena.

- Bila je to velika greška ekipe Meklaren. Nije bilo potrebno da toliko idu do granica... Ne znam o čemu je reč. Možda je bila greška, ali možda bolid jednostavno ne funkcioniše dobro, osim ako ga ne postave ovako ekstremno. Razgovarao sam sa Maksom posle trke. Već tada je znao da će biti diskvalifikovani - rekao je Jos Ferštapen.

Lando Noris i dalje matematički može da osvoji titulu, čak i ako završi drugi u svim preostalim vožnjama, uključujući sprint trke. Ali realnost je postala mnogo ozbiljnija.

1/6 Vidi galeriju Lando Noris Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia, Patrick Post / AFP / Profimedia, Xavi Bonilla / Panoramic / Profimedia

Razlike u formulama Norisa i Pjastrija

U igri za titulu su Maks Ferštapen i Oskar Pjastri. Otac Holanđanina kazao je jasno ono što svi vide u poslednjih nekoliko trka, ali ne žele da kažu glasno.

- Može jasno da se vidi razlika između dva Meklarena na stazi, kako prolaze kroz krivine. Jedan proklizava, drugi ne. I to otvara pitanja - kazao je Ferštapen stariji misleći na bolide Norisa i Pjastrija, iako u Meklarenu javno tvrde da oba vozača imaju apsolutno iste bolide.

Jos Ferštapen smatra da će trke u Kataru i Abu Dabiju biti ekstremno uzbudljive.

- Pritisak u Meklarenu sada je ogroman i oni ga osećaju. Svejedno, ako Maks pobedi u svim preostalim trkama,a Noris završi drugi svaki put, Lando je svetski prvak. Ali, Oskar Pjastri je tu i on neće biti zadovoljan ovom situacijom. Maks nema šta da izgubi. Može ići maksimalno. I hoće - poručio je Ferštapen stariji.