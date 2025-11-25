Saida Bukvić u četvrtfinalu lou-kika na Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju.
Ostali sportovi
SVETSKO PRVENSTVO U ABU DABIJU: Saida Bukvić u četvrtfinalu lou-kika
Slušaj vest
Reprezentativka Srbije u kik-boksu Saida Bukvić plasirala se u četvrtfinale u lou-kiku u kategoriji do 52 kilograma na Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju, pošto joj je Sirijka Gufran Alhajiš predala meč osmine finala bez izlaska u ring.
Bukvić, članica novopozarskog tima i četvorostruka seniorska prvakinja sveta, će se u četvrtfinalu boriti protiv svetske šampionke Lindzi Tomas iz Francuske.
Tomas je voljom žreba bila slobodna u prvom kolu Svetskog prvenstva u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
(Beta)
Reaguj
Komentariši