NOVOGODIŠNJA TURNEJA VIŠE NEĆE BITI ISTA: Piše se istorija na četiri skakaonice
Čuvena Novogodišnja turneja u ski skokovima ove godine će doživeti 74. izdanje.
Tradicionalno takmičenje se održava na četiri skakaonice, Obersdorfu i Garmiš-Partenkirhenu u Nemačkoj, kao i Insbruku i Bišofshofenu u Austriji.
Tri od četiri skakaonice, sve sem Insbruka, su održavane u večernjem terminu. Austrijski grad je izuzetak zbog nedostatka reflektora.
Međutim, od narednog 75. izdanja, Novogodišnja turneja će dobiti najmanje dva istorijska noviteta.
Insbruk, odnosno, skakaonica Bergisel, će dobiti reflektore. No, mnogo bitnija promena je ta da će se od sezone 2026/27 paralelno sa skakačima takmičiti i devojke.
Sve četiri skakaonice biće u mogućnosti da rade praktično dan i noć, kako bi se izbegla gužva tokom treninga, kvalifikacija i zvaničnih takmičenja.