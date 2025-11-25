Slušaj vest

Rukometaši Partizana savladali su hrvatski Neks 30:27 (14:11) u utakmici 5. kola Evropske lige.

Partizan - Nekse Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 Crno-beli su napravili veliki korak ka plasmanu u Top 16 fazu.

Partizan u poslednjoj rundi prve faze gostuje Kadetenu, dok će Nekse ugostiti Ademar Leon. Partizan ima šest, Nekse pet, Kadeten četiri, Ademar tri boda, a Kadeten i Ademar imaju utakmicu manje.

Najefikasniji u timu Partizana bili su Nikola Crnoglavac sa osam, Veljko Popović i Gabrijel Ilie sa po šest, Ivan Mićić i Petar Ivanović sa po četiri gola. Kod gostiju, Ognjen Cenić je postigao pet, Ibrahim Haseljić, Luka Moslovac, Krešimir Kozina po četiri gola.

