Partizan u poslednjoj rundi prve faze gostuje Kadetenu, dok će Nekse ugostiti Ademar Leon. Partizan ima šest, Nekse pet, Kadeten četiri, Ademar tri boda, a Kadeten i Ademar imaju utakmicu manje.

Najefikasniji u timu Partizana bili su Nikola Crnoglavac sa osam, Veljko Popović i Gabrijel Ilie sa po šest, Ivan Mićić i Petar Ivanović sa po četiri gola. Kod gostiju, Ognjen Cenić je postigao pet, Ibrahim Haseljić, Luka Moslovac, Krešimir Kozina po četiri gola.