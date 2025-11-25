Slušaj vest

Spartak je u prvoj četvrtfinalnoj utakmici 4. novembra pobedio na svom terenu 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).

U sredu se igraju revanši četvrtinala Vojvodina - Partizan, u Novom Sadu od 18 časova i Crvena zvezda - Mladi i Radnik, u Beogradu od 18.30.

U prvoj utakmici Vojvodina je pobedila Partizan 3:2 (25:21, 18:25, 25:23, 24:26, 15:9), dok je Zvezda u Požarevcu pobedila takođe posle pet setova, 25:23, 22:25, 19:25, 22:25, 16:14.

Termin revanš utakmice Radnički – VGSK, koja će se odigrati u Kragujevcu, biće naknadno objavljen, a odložen je zbog učešća Radičkog u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2026.

U prvoj utakmici 22. novembra Radnički je u Novom Gradištu pobedio 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:14).

(Beta)