Partizan je u petom kolu Lige Evrope na Banjici savladao hrvatski tim rezultatom 30:27 i tako preuzeo lidersku poziciju u grupi H.

Partizan - Nekse Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Nakon meča podigla se velika bura u Hrvatskoj zbog skandiranja Grobara u hali na Banjici.

Pristalice Partizana skandirale su tokom utakmice: "Nek umre ustaša" i "ustaške pi***", što je razbesnelo razbesnelo Hrvate.

Indeks o Grobarima
Indeks o Grobarima Foto: Screenshot

Portal "Index" objavio je tekst pod naslovom: "Skandal u Beogradu. Grobari na utakmici protiv Neksea urlali "Nek umre ustaša"".

U tekstu navode da sudije uprkos jasnim pravilima EHF-a o nultoj toleranciji prema govoru mržnje nisu prekinule meč.

"Ovi gnusni povici upućeni rukometašima hrvatskog kluba potrajali su nekoliko minuta", piše "Index".

Partizan je nakon ovog trijumfa preskočio Nekse na prvom mestu grupe H. Crno-beli sada imaju šest bodova, jedan više od hrvatskog predstavnika.

Izvor: Kurir