Slušaj vest

Utakmicu između Karoline Panters i San Franciska u američkom NFL (9:20) obeležio je sraman potez igrača domaćeg tima Trevona Moeriga.

Igrač Karoline je pesnicom udario u međunožje Duana Dženingsa iz San Franciska, zbog čega je momentalno suspendovan na jednu utakmicu.

Kamera je zabeležila kako Moerig namerno zamahuje rukom i udara nesrećnog rivala ispod pojasa. Igrač San Franciska je odmah pao na zemlju. Tražio je reakciju sudija, ali zastavica nije bačena.

Međutim, nakon meča liga je ekspresno reagovala. Igrač Karoline je suspendovan na jednu utakmicu bez plate zbog nesportskog ponašanja i kršenja pravila 12, koje zabranjuje udaranje i druge poteze suprotne sportskom duhu.

Po završetku meča Dženings je rešio da uzme pravdu u svoje ruke, prišao je sramnom Moerigu i udario ga po kacigi. Nastala je ozbiljna gužva, ali saigrači su uspeli da spreče da situacija eskalira.

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviSTRAŠAN ZLOČIN: Nožem izbo saigrače iz ekipe, istraga u toku!
profimedia0658092737.jpg
Ostali sportoviFUDBALSKA ZVEZDA U KRITIČNOM STANJU! Horor vest - upucan nasred ulice, policija objavila snimak napadača
Kris Bojd, pucnjava u Njujorku
FudbalGROM IZ VEDRA NEBA! JEDAN OD NAJBOLJIH IGRAČA NA SVETU ODLAZI IZ FUDBALA?! Rešeta mreže, nude mu 300 miliona, a on bi da menja sport
Hari Kejn
Ostali sportoviČUVENI SPORTISTA NARUČIO UBISTVO TRUDNICE JER NIJE HTELA DA ABORTIRA! Dete zbog pucnjave rođeno sa teškim oštećenjem mozga! Monstrum bi sada da brine o njemu!
collage-maker20apr20231207am2361.jpg

Željko Obradović viče na Alekseja Pokuševskog Izvor: Arena Sport 1