Utakmicu između Karoline Panters i San Franciska u američkom NFL (9:20) obeležio je sraman potez igrača domaćeg tima Trevona Moeriga.

Igrač Karoline je pesnicom udario u međunožje Duana Dženingsa iz San Franciska, zbog čega je momentalno suspendovan na jednu utakmicu.

Kamera je zabeležila kako Moerig namerno zamahuje rukom i udara nesrećnog rivala ispod pojasa. Igrač San Franciska je odmah pao na zemlju. Tražio je reakciju sudija, ali zastavica nije bačena.

Međutim, nakon meča liga je ekspresno reagovala. Igrač Karoline je suspendovan na jednu utakmicu bez plate zbog nesportskog ponašanja i kršenja pravila 12, koje zabranjuje udaranje i druge poteze suprotne sportskom duhu.

Po završetku meča Dženings je rešio da uzme pravdu u svoje ruke, prišao je sramnom Moerigu i udario ga po kacigi. Nastala je ozbiljna gužva, ali saigrači su uspeli da spreče da situacija eskalira.

Kurir sport