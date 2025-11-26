"Zdravo ljudi, vratio sam se. Blagosloven sam što sam imao kontakt sa doktorima sa Stenford univerziteta i što smo zajedno prošli kroz tretmane za lečenje traume. Stigao sam u Tihuanu, u Meksiko i u AMBIO centru imao ibogain tretman. Sve je objašnjeno u dokumentarcu "In waves and war" gde je sve intenzivno i otvara oči. Video sam svoju smrt. Video sam kako bih uskoro završio i kako bi to uticalo na moju decu. Gledao sam sebe dok se sve to odvija i video sopstveni sanduk. Bog mi je došao u vidu Svetog Trojstva. On je veliki i moćan. Isus, njegovo dete, Marija, njegova Majka i Arhanđeli. Sve je to u raju. Video sams vetlost. Isus se spustio sa mermernih stepenica i ukazao mi krunu. Spašen sam! Moj mozak, moje srce, moja duša. Sve je izlečeno. To je trajalo 36 sati i onda sam napokon mogao da se odmorim. Probudio sam se i bio svoj. Ponovo. Najproduhovljenije iskustvo koje sam ikada doživeo. Ovo je čisto zlato. Vrlo, vrlo teško je doživeti tako nešto i moram da kažem da je spasilo moju porodicu i moj život. Hvala svima na inspiraciji, motivaciji, ohrabrivanju, željama, podršci i najvažnije, molitvama. Sve je upalilo! Opet sam Božije dete. Sve ovo znam kao odrasla osoba i hvala mojoj porodici, prijateljima i obožavaocima. Na svemu. Uspeli smo! Bože, tvoj sam! Svet se ponovo plaši. Hvala na svemu i sada živim život po uzoru na Tvoju reč. HVALA HVALA HVALA", napisao je Konor Mekgregor.