Slušaj vest

Nekadašnji dvostruki UFC šampion Konor Mekgregor, koji je nedavno najavio povratak u oktagon i pritom završio na disciplinskoj listi zbog upotrebe nedozvoljenih supstanci, otvorio je dušu i podelio detalje iz privatne borbe van ringa.

Pogledajte njegovu foto galeriju:

Konor Mekgregor Foto: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia

Ne propustiteOstali sportoviKONOR MEKGREGOR ZAPREPASTIO SVET - NJEGOVA POTRESNA ISPOVEST LEDI KRV U ŽILAMA! Video je svoju smrt i sopstveni sanduk, bio je na lečenju, a onda se desilo ovo!
konor.jpg
Ostali sportovi"HABIBA OBASIPALI NOVCEM U MUSLIMANSKIM ZEMLJAMA!" Prvi čovek UFC-a otvoreno priznao: Onda mu je umro otac, a Mekgregor...
Habib Nurmagomedov i Konor Mekgregor pred borbu
Ostali sportoviSKANDAL SVETSKIH RAZMERA! UFC suspendovao Konora Mekgregora! Irac žestoko nadrljao, evo kada će moći da se vrati u oktagon!
mekgregor.jpg
Ostali sportoviKONOR MEKGREGOR DOLAZI U BEOGRAD! Kontroverzni Irac iznenada najavio spektakl u prestonici Srbije!
mekgregor.jpg

Putin Konor Mekgregor rukovanje Izvor: Youtube/TheMacLife